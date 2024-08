Clamoroso Natan accordo raggiunto per lasciare il Napoli | svelato il suo nuovo club!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 agosto 2024)lascerà ildopo una sola stagione. Le ultimissime sull’ennesimo affare in uscita da parte del. Sono ore intense in casaper quel che riguarda il mercato in uscita. Diversi calciatori non rientrano nei piani di Antonio Conte, motivo per il quale la società si sta adoperando per mettere a segno numerose cessioni. Tra queste, c’è ancheche non ha mai brillato in Campania. A tal proposito, la società starebbe lavorando proprio in questa direzione e potrebbe cedere il brasiliano nelle prossime ore. L’ex Bragantino è nel mirino di diversispagnoli, ma su tutti è presente il Betis Siviglia. Infatti, ilandaluso avrebbe deciso di chiudere l’operazione nel minor tempo possibile per assicurarsi le prestazioni del calciatore.lascia ile approda in Liga: tutto pronto per la cessione! Il futuro dinon sarà al