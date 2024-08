Chiara Ferragni in spiaggia libera | l’influencer si è mostrata come mai fatto prima

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 agosto 2024)intra la gente comune: l’ultima spiazzante mossa social delDal pandoro Gate ne è passata di acqua sotto i ponti per la celebre influencer, nelle scorse oreè tornata ad attirare le luci dei riflettori dopo avertappa tra i bagnanti di unainsieme ai figli, una situazione che fino a qualche mese fa avrebbe avuto possibilità bassissime di riuscita, e invece quest’ultimo gesto dimostrala vita dell’ex moglie di Fedez sia totalmente cambiata. Tra speranza di ripulirsi l’immagine dopo i fatti noti degli ultimi mesi a una voglia di rompere definitivamente con il passato, probabilmente anche con il lusso in mezzo al qualeha navigato per anni (che resta comunque), le mosse social dell’imprenditrice continuano a spiazzare tutti.