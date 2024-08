Castrocaro ecco il programma | visite guidate e colonne sonore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)vivrà un Ferragosto all’insegna della musica e della cultura. Alle 17.30 e alle 19 sono induealla fortezza medievale e al suo museo storico. Eretto sullo sperone roccioso che ne ha fatto un affascinante soggetto panoramico, il millenario maniero costituisce un mirabile esempio di architettura fortificata, un unicum nel suo genere per tipologia e ampiezza. Non è necessaria la prenotazione, ritrovo in biglietteria quindici minuti prima dell’inizio della visita. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (4 ridotto, residenti e disabili con accompagnatore entrano gratuitamente), altri 5 euro il costo della visita (ridotto 4 euro). Alle 21 in piazza Machiavelli andrà in scena il concerto di Ferragosto dell’Ensemble Zanca Soundtracks Quintet, capitanato dal trombettista Giuseppe Zanca.