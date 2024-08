Cambiare il formato di data e ora su Windows 11

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 13 agosto 2024) Su, se non ti piace ilpredefinito die ora e preferisci qualcosa di più intuitivo possiamo cambiarlo molto velocemente, scegliendo ilpiù adatto per lavorare o per tenere sempre sotto controllo l'ora e il giorno. Possiamo scegliere tra i formati disponibili o anche crearne uno personalizzato, indicando cosa mostrare. Nella guida che segue vi mostreremo comeildie ora su11, usando le varie procedure presenti nelle impostazioni di. I vari passaggi sono validi anche per10. LEGGI ANCHE -> Come attivare più fusi orari su11 e 10 1) Impostazioni Perildell'ora o dellapossiamo usare direttamente l'app Impostazioni, accessibile velocemente premendo WIN+I sulla tastiera o premendo con il tasto destro sul menu Start in basso a destra e cliccando su Impostazioni.