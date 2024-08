Bologna com’era | nel 1876 nasce l’associazione dei salsamentari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Nel, con la denominazione di ‘Società di Mutuo Soccorso traed industrie affini’, fu fondato il sodalizio in continuità con la medievale Arte dei Salaroli, attiva fino alla soppressione voluta dai francesi a fine Settecento. Della nuova Società potevano far parte i negozianti di salumi e formaggi, i piccoli imprenditori, ma anche titolari di grandi salumifici industriali. I meriti da attribuire allariguardavano la consulenza per l’attività industriale, per l’esportazione, per rendere sempre più efficace il messaggio pubblicitario; ma anche la solidarietà nei confronti dei soci in difficoltà, malati, anziani. I soci versavano una quota mensile e con questa si poteva erogare una diaria agli infermi e una pensione, un sostegno economico per la frequenza scolastica e per effettuare vacanze salutari dei figli. (segue) Marco Poli