Un volo di decine di metri Dramma in montagna morto durante un’escursione davanti agli amici

(Di lunedì 12 agosto 2024) Grave incidente in, un escursionista di 56 anni èmentre era su una parete del monte Pizzo Cefalone, nel massiccio del Gran Sasso. Inutili sono stati soccorsi dell’elicottero del 118, arrivato dall’Aquila, in collaborazione con il Soccorso alpino (Cnsas). Sotto choc i compagni di cordata, ai primi soccorritori hanno detto: “Abbiamo sentito un rumore, ci siamo girati e non lo abbiamo precipitare”. L’escursionista, residente a Pescara, era su un tracciato abbastanza stretto, ripido e con diverse difficoltà. >> “Addio, ci dispiace tanto”. Lutto nel cinema, un altro protagonista che se ne va Non è chiaro ancora come l’uomo sia potuto precipitare. I soccorsi, immediatamente avvisati, sono arrivati a stretto giro.