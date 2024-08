Un angolo di paradiso nel porto di Valencia | una bottega centenaria con tapas e cantina da sogno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 agosto 2024) Casa Montaña, il sabato mattina, apre la sua porta di legno alle 12:30 in punto. C’è un rituale preciso, quasi teatrale, che si ripete ogni giorno. All'interno, i camerieri sono già pronti, schierati come una squadra affiatata in attesa del fischio d'inizio. Via. La squadra accoglie i primi ospiti che varcano la soglia: si può sostare nella prima sala, tra grandi botti in legno e un bancone vintage con sgabelli alti, o passarci giocosamente sotto per sbucare in due sale eleganti e raffinate. Eccolo servito il benvenuto della bodega, attiva nel quartiere Cabañal già dal 1836, siamo vicinissimi aldi. Fascino e sapore sono intatti.da perdere la testa Superato il bancone, l’ambiente cambia: si passa dalla vivace zona principale, con le sue voci e i suoni del servizio, alla tranquillità di una sala con tavoli bassi e arredi d'epoca.