Schianto tremendo con un camion Federico muore in Francia a soli 16 anni

(Di lunedì 12 agosto 2024)Corrado Modica, un ragazzo di 16originario di Roni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Largentière, una piccola località nel sud della. Il giovane si trovava a bordo della sua moto quando, il 7 agosto scorso, è stato coinvolto in una collisione con un mezzo pesante.Leggi anche: Pozzallo – Santa Maria del Focallo, frontale tra auto e camper: morto il 51enne Orazio Iozzia La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio, dove ilstava svoltando a destra. L’impatto è stato purtroppo inevitabile, eè morto sul colpo a causa della violenza dello scontro. Le autorità francesi stanno indagando per chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla tragedia.