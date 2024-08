Sasha di Vladimir Beck al cinema | sinossi e trailer

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dal 22 agosto grazie ad Albolina Film nelle sale italiane il film “” di. Presentato al Lucca Film Festival 2023, dove si è aggiudicato tre riconoscimenti (Premio Stampa “Marcello Petrozziello”, Premio della Giuria Popolare e della Giuria Studentesca), il film è una co-produzione Russia-Italia e racconta le vicende di una ragazza che, scambiata per un maschio, si metterà alla ricerca del proprio posto nel mondo. Con incedere poetico il cineasta russo, trasferitosi a Berlino in seguito dell’invasione dell’Ucraina e dopo aver firmato l’appello dei registi russi contro Putin, firma un’emozionante coming of age, raccontando con empatia il disagio esistenziale e la ricerca d’identità di un’adolescente che si fa portavoce del profondo malessere di una nuova e fragile generazione.