Parigi 2024 il pagellone olimpico degli azzurri | promossi e bocciati della spedizione francese

(Di lunedì 12 agosto 2024) Cala il sipario sulla 33ª edizione dei Giochi Olimpici. Terminati i sedici giorni di gare aè ora di tracciare il bilancio generale, con voti e pagelle, dell’Olimpiadein terra. L’Italia ha chiuso al nono posto nel medagliere pareggiando il numero di medaglie di Tokyo (40), ma migliorando posizione finale e, soprattutto, numero di medaglie d’oro conquistate (12 contro 10). Non deludono nel complesso nuoto e scherma. L’atletica non riesce a riconfermarsi e delude la pallanuoto. Imprese storiche di pallavolo femminile e tennis IL MEDAGLIERE AGGIORNATO ILIN ORDINE DI SPORT ARRAMPICATA SPORTIVA Nel complesso un’Olimpiade sufficiente. Al femminile non ci si aspettavano grandi acuti tra Beatrice Anna Colli, Laura Rogora e Camilla Moroni, ma probabilmente la semifinale era alla portata di Matteo Zurloni (voto 6) nella speed maschile.