12 agosto 2024 – L'Ucraina in, ed dei residenti da un distretto della regione di confine di. Il governatore Viacheslav Gladkov ha annunciato oggi, 12 agosto, che gli abitanti di Krasnoyaruzhsky, sarebbero stati evacuati a causa delle segnalazioni di attività dell'esercito ucraino nella zona. "La mattinata è stata allarmante per noi: ci sono attività nemiche al confine", ha detto in un video pubblicato su Telegram. Secondo un censimento del 2021, la popolazione residente è di circa 14.000 persone. Gladkov ha affermato di credere che i soldati russi saranno in grado di "far fronte alla minaccia che si è presentata, ma per proteggere la vita e la salute della nostra popolazione, stiamo iniziando a trasferire le persone che vivono nel distretto di Krasnoyaruzhsky in luoghi più sicuri".