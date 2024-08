Il Pisa punta forte su Abildgaard | trattativa ben avviata con il Como

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – I prossimi saranno giorni di ufficialità e presentazioni in casa nerazzurra, mentre sullo sfondo le trattative continuano. L’obiettivo adesso è completare la rosa e, per farlo, mancano ancora due pedine all’appello. Mancano solo un centrocampista centrale e un esterno, poi il mercato in entrata sarà terminato. Sulla mediana il nome che circola da giorni è quello di Oliver, 26 anni del. I buoni rapporti tra Giovanni Corrado, Davide Vaira e il diesse dei lombardi Carlalberto Ludi stanno favorendo la, in prestito con o senza diritto di riscatto. Per quanto riguarda la corsia esterna il sogno è Luca Zanimacchia, 26 anni, della Cremonese. La prima richiesta da parte dei grigiorossi sarebbe superiore ai quattro milioni, da fonti lombarde. L’alternativa è il norvegese Sebastian Sebulonsen, 24 anni, del Brondby.