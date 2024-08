Geriatra ' più cure domicilio o pronto soccorso sempre più in affanno'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) - "E' necessario rafforzare ledomiciliari, ma farlo davvero e con concretezza, altrimenti l'unica risposta per gli anziani fragili, che possono scompensarsi per fattori ambientali, come il caldo e il freddo, sarannoe solo i, strutturepiù in. E questo accadrà a Ferragosto come negli altri periodi critici del'anno". A dirlo, all'Adnkronos Salute, ilRoberto Bernabei, presidente di Italia Longeva, che sottolinea l'importanza di "fare sul serio sulla messa a terra dell'assistenza domiciliare come prevista dal Pnrr". "Di fatto anche a Ferragosto - ribadisce Bernabei - ci saranno molti anziani neie non certo perché sono depositati o parcheggiati, ma perché è evidente che le temperature estreme incidono sulla loro salute.