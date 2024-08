Frontale sulla Corda Molle Sulla strada contromano | due vittime nello schianto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) GHEDI (Brescia) Pietro Meini, un lavoro in acciaieria e la passione per la montagna, il "ragazzo d’oro" del paese, presenza abituale nell’enoteca di famiglia nel centro di Bagnolo Mella: aveva 28 anni. Bruno Agnari, pensionato di Ghedi, moglie, tre figli e le nipotine che erano la felicità di casa: 86 anni. Le loro vite si sono incrociate e distrutte sabato sera, la bretella autole tra Montichiari e Bagnolo Mella. Agnari ha imboccato l’A21dallo svincolo di Borgosatollo dopo aver sbagliato l’accesso a una rotonda, ha proseguito al volante della sua Audi A3 per alcuni chilometri nel traffico che arrivava in senso opposto. Anche Meini viaggiava su una A3 e ha cercato in ogni modo di evitare l’impatto: sull’asfalto sono evidenti le tracce della franata. Lo scontro è stato violentissimo.