Elicottero precipita sul tetto di un hotel di lusso | una delle eliche finisce in piscina due ospiti feriti

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un enorme fragore, poi gli allarmi e l’evacuazione dall’edificio. Sono stati momenti di panico quelli che hanno coinvolto centinaia didi una struttura alberghiera. Nelle scorse ore, infatti, unto suldi undella catena Hilton a Cairns, in Australia, causando un’esplosione che ha provocato l’evacuazione di tutte le persone presenti all’interno dell’albergo. L’incidente, avvenuto intorno all’1.50 ora locale, è stato ripreso dai cellulari di alcuni passanti, che poi hanno pubblicato la clip, divenuta presto virale sui social. “Il pilota e unico occupante dell’aereo è stato localizzato e dichiarato morto: sono in corso accertamenti forensi per identificarlo formalmente”, hanno spiegato le autorità in un comunicato stampa.