Test la Sangiustese piegata dalla Samb

(Di domenica 11 agosto 2024): Rossi, Marini, Pasqualini, De Vito, Obedi, Iommi, Moglianesi, Pavel, Cornerò, Grassi, Crescenzi. A disp.: Campetella, Forte, Del Gobbo, Cresci, Di Giminiani, Paolucci, Recchioni, Formentini, Tarulli, Del Brutto, Avallone. All. Giandomenico.: Orsini, Orfano, Zini, Kerjota, Eusepi, Fabbrini, Battista, Pezzola, Paolini, Chiatante, Bernaola. A disp: Semprini, Gennari, Baldassi, Evangelisti, D’Eramo, Bonifazi, Guadalupi, Milone, Toure, Cantarini, Orlandi, Lonardo, Tataranni, Moretti. All. Palladini. Reti: 19’ Eusepi, 67 Baldassi. In un comunale di Villa San Filippo gremito è andata in scena iltra. Gli ospiti partono subito all’attacco con un tiro di Eusepi al primo minuto. L’attaccante appena sbarcato a San Benedetto mette a dura prova la difesa con una conclusione a distanza ravvicinata, ottima la parata di Rossi.