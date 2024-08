Taranto in campo con i primavera | il Benevento vince 6-0 in Coppa Italia Serie C

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) La difficile situazione societaria in casasi riflette nel risultato del match del primo turno diC contro il. Incon tanti Under 19 e con l’allenatore della, Michele Cazzarò in panchina, la squadra pugliese ha perso 6-0 contro la formazione sannita, che passa il turno col minimo sforzo e stacca il biglietto per il prossimo match contro il Potenza. Lo scorso 31 luglio con una lettera Massimo Giove ha comunicato di voler lasciare la presidenza delCalcio. Una decisione che “nasce esclusivamente per la vicenda dei Giochi del Mediterraneo e precisamente la ristrutturazione dello Stadio Erasmo Iacovone”, ha detto l’ex numero 1 del club.