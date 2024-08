Stasera Irama sul palco Da Amici al Parco centrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) FOLLONICA Tra gli ospiti più attesi del Follonica Summer Night c’è il nome di, che tornasuldel. Grande è il successo dell’artista sia sul fronte live che su quello discografico. Il suo singolo "Tu no" dopo essersi imposto subito dopo il Festival tra le canzoni più ascoltate in Italia, entrata anche nella top 10 della classifica Spotify "Top songs debut global", conquista il disco d’oro e chiude la settimana in top ten FIMI e in quella EarOne dei singoli più trasmessi dalle radio, mentre il video del brano sfiora già i 7 milioni di views. Un successo che ha dell’incredibile per il giovane artista Filippo Maria Fanti, in arte, che con la sua musica e la sua voce tagliente ha conquistato dai più giovani ai meno. Il suo nome d’arte lo sceglie a solo tredici anni ed è l’anagramma del suo secondo nome, che in lingua malese significa "ritmo".