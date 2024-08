Promozione Prima e Seconda categoria Pietrasanta e Forte | quante rivali Torrelaghese ritorna nel girone A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Gironi ufficializzati anche inToscana (in ognuno di questi campionati ci sono due club versiliesi per). Il campionato diinizierà domenica 8 settembre come quello di Eccellenza (idem la Coppa di, che parte il 1° settembre) mentre siasiaavranno l’inizio di coppa domenica 1 settembre cominciando invece col campionato il 15 di settembre. Inquesto è ilA: Casalguidi, Cubino, Firenze Ovest,dei Marmi 2015, LampoMeridien, Larcianese, Lunigiana Pontremolese (che partirà con -10 di penalizzazione in classifica), Marginone, Monsummano,, Real Cerretese, San Giuliano, San Marco Avenza, Urbino Taccola, Valdinievole Montecatini, Viaccia. Nellafila per la lotta al titolo ci sono San Giuliano e le “nostre“ versiliesi