Piazza XX Settembre Controlli a tappeto della polizia Identificati in 90 un arresto

(Di domenica 11 agosto 2024) NuoviinXX, una delle zone più caldecittà dal punto di vistamicrocriminalità. Dallo spaccio di droga, alle risse, così come furti e rapine, il triangolo compreso traXX– in particolare anche Galleria 2 Agosto – zona stazione e parcoMontagnola continua a preoccupare sul tema sicurezza. Motivo per cui, la Questura ha intensificato iin questa parte di città. Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti (personale del commissariato Due Torri San Francesco, Reparto prevenzione crimine e unità cinofila) hanno svolto un servizio mirato che ha portato a identificare e controllare 92 persone, di cui 58 extracomunitari. Tra questi, un ventiquattrenne di origine nigeriana è stato arrestato per possesso di droga e denunciato per porto abusivo di armi.