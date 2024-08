Napoli-Modena Conte avvisa la società | Ci sono cose troppo oggettive per far finta di niente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Antoniola. Dopo la vittoria sulai rigori in Coppa Italia, l’allenatore delha fatto capire di volere un’accelerata sul mercato: “Ciper fardi– ha detto l’allenatore ai microfoni di Mediaset -. Mimesso a completa disposizione della, conoscevo la situazione che andavo a sposare, sappiamo che sul mercato cipaletti, in termini di costo del giocatore non puoi andare oltre una certa cifra e alcuni giocatori non vengono aperché non si giocano le coppe. Leggo ‘vuole questo’, io non voglio nessuno, ma solo il bene dele che venga rinforzata la rosa perché ne abbiamo bisogno. Accadrà o non accadrà non lo so. Ma oggi è stato un bel bagno di realtà”, le parole del tecnico.