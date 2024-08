Morte Marco Biagi parla il figlio Lorenzo | Papà ucciso un’altra volta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Bologna, 11 agosto 2024 – “Ho tanta rabbia dentro”.ha fatto della sua vita una missione: quella di tramandare la memoria, il lavoro e l’impegno di suo, il giurislavorista di Bolognadalle Br nel 2002, sarà ricordato a Casalecchio il 19 marzo 2024 nella piazzetta a lui dedicata di fianco alla Casa della Conoscenza (via Porrettana 360) di Casalecchio. E si è imposto di non permettere mai che si abbassi l’attenzione di fronte a qualsiasi, anche minimo, segnale di un rigurgito di terrorismo interno. Ieri mattina, quando ha appreso della scarcerazione, per fine pena, di Simone Boccaccini, condannato per aver fatto parte del gruppo che organizzò e mise in atto l’omicidio, la sera del 19 marzo 2002,(nella foto) un po’ se lo aspettava. Ma non per questo la notizia della liberazione gli ha fatto meno male.