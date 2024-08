Mercato Napoli un centrocampista goleador per Conte | pronta l’offerta da 20 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) In casasi studiano varie opportunità per rinforzare l’attacco. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo intrigante nome. Nel post partita di-Modena Antonioè stato piuttosto chiaro. La squadra ha bisogno di lavorare, ma anche la società deve metterci del suo e il messaggio è stato piuttosto netto. Il club azzurro deve intervenire sule necessita di chiudere operazioni in entrata il prima possibile. La priorità è l’attaccante, ilha bisogno di un centravanti titolare e l’obiettivo numero uno è Romelu Lukaku, giocatore in uscita dal Chelsea. Si è parlato anche di altri nomi a centrocampo come Billy Gilmour e Marco Brescianini, entrambe le operazioni in dirittura d’arrivo e legate però alle cessioni; nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, un giocatore sconosciuto ai più ma che ha fatto davvero molto bene nell’ultima stagione.