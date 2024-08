Macron sull' onda dei Giochi ora torna la politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Parentesi incantata", ma effetto di breve durata: i media francesi sono concordi nell'annunciare che l'che ha consentito al presidente francese Emmanuele al governo uscente di "surfare" sui sggi di popolarità nonostante la crisisarà "fugace". Per questo, le opposizioni di destra e di sinistra, rimaste prudentemente silenziose mentre i francesi esultavano per il successo della loro Olimpiade, stanno già affilando le armi per ripartire alla carica. Il presidente ha promesso la nomina di un premier subito dopo i. Ma l'idea di convocare un Consiglio dei ministri già martedì è tramontata. Si lascerà passare il Ferragosto, poi probabilmente anche i giorni seguenti, nei qualie la consorte Brigitte saranno in vacanza al Fort de Bregançon, nel sud.