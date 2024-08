Li taccù marchigiani la pasta fresca da mangiare a Offida

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 11 agosto 2024) Non appena pensi di saper distinguere proprio tutti i tipi di, ecco che l’Italia è pronta a sorprenderti con una tradizione che ancora non conoscevi e che già non vedi l’ora di assaporare. Per scoprire liandiamo a, un antico borgo non lontano da Ascoli Piceno, racchiuso fra mura risalenti al XII secolo. Le colline del Piceno che la circondano non offrono soltanto un paesaggio da cartolina, ma sono anche il territorio d’origine dei vini diDOCG. E com’è giusto che sia un buon calice non può che accompagnarsi a una fitta schiera di piatti tipici, come il coniglio o il pollo in potacchio, il chichì ripieno (una focaccia farcita con tonno, sottoli, olive e capperi) e per l’appunto li, uno speciale formato didella cucina povera marchigiana.