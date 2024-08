L’ex Toscano respira e stringe per De Rose

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Sollievo e un po’ di sereno per Mimmotecnico bianconero, che nei giorni scorsi aveva manifestato tutta la propria preoccupazione e arrabbiatura per la situazione del suo Catania. Il club etneo nel tardo pomeriggio di venerdì, a poche ore dalla scadenza del termine massimo, ha versato la fideiussione di integrazione di oltre 4 milioni, indispensabile per evitare punti di penalizzazione e in particolare di bloccare il tesseramento di una decina di nuovi acquisti, indispensabili per il salto di qualità e la conquista di quella serie B obiettivo del sodalizio siciliano. Senza il via libera a tali ingaggi il programma di ridimensionamento sarebbe stato inevitabile creando forti scompensi nella tifoseria e anche neltecnico bianconero che con il Catania ha appena firmato un importante contratto di 2 anni più un altro in caso di promozione.