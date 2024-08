Incidente in autostrada 5 persone ferite Uno è grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Fabro (Terni), 11 agosto 2024 – Cinque, tutte straniere, sono rimaste, una in maniera molto, in unstradale avvenuto sulla carreggiata nord dell'Autosole poco prima di Fabro (rimasta chiusa durante i soccorsi per poi essere riaperta inizialmente su un'unica corsia). Secondo la ricostruzione della polizia stradale erano su un solo veicolo che per cause in via di accertamento si è ribaltato restando in carreggiata. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso per il ferito più. Impegnati nei soccorsi anche i vigili del fuoco e il personale della Dir 5 tronco di Autostrade per l'Italia in servizio ad Orvieto. Nel tratto interessato dall'si sono formati alcuni chilometri di coda, in via di smaltimento nella tarda mattinata. Il ferito piùè stato trasportato all'ospedale di Perugia, gli altri in quello di Orvieto.