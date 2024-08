Furto da 1 milione di euro in un appartamento di Roma Nord | svaligiata la cassaforte con gioielli e contanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 –da undiin undi: i ladri sono entrati da una finestra e hanno svaligiato la. Un bottino prezioso:in oro e argento, oltre a soldi in. È successo nella notte in via Courmayeur, una strada secondaria di via Cortina d’Ampezzo, l'arteria che dalla Cassia porta alla metro. I ladri sono entrati nell'del terzo piano della palazzina, passando da una finestra. Una volta arrivati in casa, i malviventi sono riusciti a trovare le chiavi dellae l'hanno completamente svuotata. Mentre i ladri arraffavano il bottino, in casa erano presenti i proprietari: marito e moglie, entrambi pensionati, stavano dormendo in camera da letto e non si sono accorti di nulla. Sono stati portati viain oro e argento del valore di undi,oltre a duemila inin