Deadpool & Wolverine | Henry Cavill ha tenuto così tanto il sigaro in bocca da sentirsi male dopo le riprese

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 11 agosto 2024) Il regista di, Shawn Levy, ha parlato dell'esperienza sul set con, raccontando un curioso aneddoto. L'ultima volta cheha fatto un cameo in un grande film di supereroi, non è andata molto bene. Appena due mesiaver annunciato il suo ritorno nei panni di Superman in seguito al suo breve cameo nella scena post-credit di Black Adam, l'attore è stato esonerato dall'incarico in seguito alla morte del DCEU. Ragionevolmente, i fan si sono arrabbiati per la sua inaspettata uscita dal ruolo di Superman, soprattutto considerando che la sua versione di Clark Kent è sempre stata frenata dalla scrittura. Il lato positivo è che ha contribuito alla sua apparizione in