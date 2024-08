Chelsea-Inter Inzaghi | Sempre pronti in attacco ci attende il Genoa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) L’di Simoneha pareggiato con il, in Inghilterra, per 1-1. Prima la rete ad aprire le marcature di Marcus Thuram su assist del ‘Tucu’ Correa, poi la risposta in extremis Lesley Ugochukwu a disfare la festa corsara dei nerazzurri; in generale, si tratta di un’ottima prestazione del club meneghino.si è soffermato ad analizzare l’incontro nel post-partita, esprimendosi come segue: “Non ero preoccupato dopo la sconfitta contro l’Al Ittihad, può essere normale durante la preparazione estiva. Oggi abbiamo giocato meglio perché le gambe andavano in modo diverso, mantenendo le giuste distanze e gli equilibri. Mi è piaciuto il fatto che siamo statiina dar fastidio al. Queste partite sono tappe di avvicinamento alla partita con il Genos, ci aspetta un incontro molto difficile“.