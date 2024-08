AEW | Tony Khan farà l’annuncio più importante nella storia della compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024), proprietarioAll Elite Wrestling, come di consueto ha voluto avvisare i fan che ci sarà a breve un annuncio fondamentale. ha scelto X per pubblicare la notizia Thank you all who watch AEW as we approach indelible times in our history with #AEWAllIn London @wembleystadium weeks away, + the most important announcements in AEW history looming large now!Don't miss Saturday Night #AEWCollision8pm ET/7pm CT, up NEXTOn @TNTdrama TONIGHT!—(@) August 10, 2024 la natura dell’ annuncio rimane incerta anche se molto probabilmente riguarderà un nuovo accordo sui diritti media AEW.ha rivelato a SportsGrid che ci sono negoziazioni in via di sviluppo e spera che: “Tutto ciò potrà garantire un futuro solido per l’AEW”.