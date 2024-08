Tamberi sconsolato | Non me lo meritavo Ho dato la vita per lo sport avevo ancora fame

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Gianmarcosi è dovuto arrendere contro un destino infausto che gli ha impedito di lottare per la conquista di una medaglia nella finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un colica renale lo ha colpito nella notte e lo ha costretto ad andare in ospedale come sei giorni fa, poi si è presentato sulla pedana dello Stade de France per cercare la magia ma era svuotato dal punto di vista fisico: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è fermato a 2.27 e ha concluso all’undicesimo posto. Il Campione del Mondo e d’Europa ha manifestato tutta la propria amarezza ai microfoni della Rai: “Mi spiace da morire perché nonostante tutto quello che era successo mi ero convinto che potevo fare quel qualcosa che avrebbe non lo so nemmeno io.