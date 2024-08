Ombrelloni chiusi per due ore | Quale sarà il nostro futuro?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) di Barbara Palombi Entra nel vivo la protesta sulla vicenda Bolkestein da parte degli operatori balneari che si è svolta nella mattinata di ieri, in spiaggia a Civitanova.lungo tutta la costa dalle 7.30 alle 9.30 con una manifestazione simbolica che ha unito l’intera regione per dare voce alla categoria dei balneari. Ben 26 gli stabilimenti che hanno aderito all’iniziativa promossa da Sib, Fipe Confcommercio e Fiba Confesercenti. "Ilobiettivo è quello di lanciare un segnale forte – dichiara Marco Scarpetta, vice presidente dell’ associazione balneari civitanovesi (Abc) – alle istituzioni che devono darci delle risposte precise. Siamo molto preoccupati perché tra quattro mesi scadranno le concessioni e, ad oggi, non sappiamoil