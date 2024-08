Olimpiadi Paltrinieri e Fiamingo i portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) Saranno Gregorio Paltinieri e Rosselladidelledi Parigi 2024. Il Coni lo ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale. I due azzurri, coppia anchevita, sfileranno allo Stade de France in testa alla pattugli azzurra. L’inizio dellaè previsto per le ore 21 di domenica 11 agosto. Sarà uno show con oltre 200 delegazioni, esibizioni di oltre 270 artisti.ha vinto la medaglia d’oro con il quartetto della spada femminile, mentreha conquistato l’argento nei 1.500 e il bronzo negli 800 stile libero.di apertura, ierano Tamberi ed Errigo. Per la specialista del fioretto è stata un Olimpiade comunque positiva (argento di squadra nel fioretto).