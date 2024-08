Nico Gonzalez e il derby infinito di mercato tra Juventus e Atalanta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 10 agosto 2024)piace allae ne è diventato l’obiettivo principale per il reparto degli esterni, ma le ultime tre settimane di calciovi rischiano di scrivere un nuovo tormentone intorno al futuro dell’argentino della Fiorentina. Giuntoli ha infatti in mente di investire su30 milioni di euro che non sono stati sufficienti finora per arrivare a Galeno o Conceição del porto e che sono stati troppo pochi per potersi avvicinare ad Adeyemi del Borussia Dortmund. L’argentino sarebbe felice di fare le valigie per trasferirsi a Torino, ma il patron viola Commisso ha fermato tutto perché ritiene l’offerta non adeguata. Ecco che si materializza un incrocio diad alta tensione perché riguarda non soloe Fiorentina ma anchee Genoa.