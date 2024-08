Lautaro Martinez shooting in Duomo C’entra il rinnovo con l’Inter?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024)compare in Piazza, tra una folla di fan, intento a registrare un video clip. Potrebbere l’ufficialità delcon. PROTAGONISTA –è ormai una delle leggende della Milano nerazzurra. La fama di leader e capitano dello precede, soprattutto dopo l’ultima fenomenale stagione disputata da assoluto protagonista in Serie A. Tornato in anticipo dalle vacanze per unirsi il prima possibile al ritiro del, l’attaccante argentino è impaziente di iniziare un’altra avventura. I fantasmi di un’ipotetica separazione dai colori nerazzurri sono ormai lontani e, forse, non sono davvero mai esistiti., infatti, ha raggiunto l’intese per rinnovare il suo matrimonio congià prima di partire per la Copa America, poi vinta ancora da protagonista.