La Fiera sale al Prato location unica per la regina degli eventi

(Di sabato 10 agosto 2024) Sabato 30 agosto e domenica 1 settembre laAntiquaria di Arezzo cambiaal. Per la concomitanza con la Giostra del Saracino che si corre in piazza Grande domenica 1 settembre, i banchiespositori traslocano nella parte alta della città regalando un colpo d’occhio unico. E’ l’occasione perfetta per immergersi nel fascino e nell’eleganza dell’antiquariato. Un viaggio fatto di pezzi rari, favolosi oggetti da collezionare, curiosità e meravigliosi arredi. Un appuntamento con la bellezza dell’antiquariato, del modernariato e del vintage dove è possibile fare interessanti scoperte e vivere un weekend inaspettato. In occasione dellaAntiquaria, Arezzo si veste di un’atmosfera particolare, fatta di storie da ascoltare, persone da conoscere, tesori da scovare e fare propri.