Imane Khelif dopo l’infinita polemica alle Olimpiadi la gioia più bella

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2024)lala notizia su. Una decina di giorni fa, alcuni giornali italiani sono ricorsi a quello che viene chiamato misgendering (cioè l’attribuzione a una persona di un genere in cui non si riconosce) parlando di “un uomo algerino” che avrebbe dovuto combattere contro una donna italiana, la napoletana Angela Carini. Il match era in programma2024 nella giornata del 1° agosto, ma la pugile italiana,aver preso un pugno sul naso, ha deciso di ritirarsi. L’incontro era stato preceduto addirittura da interventi della politica italiana come quello del premier Giorgia Meloni e del ministro dei Trasporti Salvini. Nata nel 1999 a Tiaret in Algeria,pratica la boxe da quando è bambina e ha sempre gareggiato nelle categorie femminili.