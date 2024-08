Frozen 3 Gli Incredibili 3 e gli altri sequel Disney Pixar presentati al D23

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 10 agosto 2024) In questi giorni si sta tenendo la più grande manifestazione legata al mondoa tutto tondo, dalla Marvel agli aggiornamenti dei film d’animazione, il D23 Expo. Ed è proprio su questi ultimi che sono stati forniti numerosi dettagli interessanti. Qualche trailer, ma anche tanti annunci significativi e dichiarazioni che ci permetteranno di comprendere meglio cosa ci aspetta nel futuro della compagnia di Topolino. Si è parlato di3, si sa che verrà realizzato Gli3 così come Toy Story 5 con qualche dettaglio sulla trama. Nuovi dettagli su Zootropolis 2 e sul prossimo progetto, Elio. Spazio anche a Oceania 2 e alla serie tv su Inside Out. Chiaramente il progetto più importante e richiesto è proprio quello legato al mondo di Arendelle, che farà nuovamente da sfondo alle vicende delle sorelle Elsa ed Anna in3.