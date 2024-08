Filippo Tenti racconta l' incubo | Ho pagato tutto ma la casa era un miraggio

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 10 agosto 2024)l': "Ho, ma laera un" Immaginate di viaggiare in luoghi inesplorati, pronti a immergervi nell'emozione dell'avventura. Ma cosa succede quando la realtà non corrisponde ai piani? Il famoso esploratoreha vissuto un'intensa avventura del genere in Islanda, rivelandoci che anche i viaggi ben organizzati possono riservare colpi di scena inattesi., noto per le sue avventure in terre sconosciute e per essere alla guida dell'ormai celebre Overland Network, ciattraverso i suoi documentari storie di esplorazioni ed avventure mozzafiato. Ma nonnei viaggi è come sembra, e a volte, anche le situzioni più inaspettate possono regalare lezioni di vita.