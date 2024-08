Dumfries rinnovo con l’Inter vicino | si allontana un’opzione di mercato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Si avvicina il momento deldel contratto di Denzelcon. Un incastro di, infatti, porta a chiudersi una porta che avrebbe potuto causare la cessione dell’olandese. PISTA DICHIUSA – Denzelsi prepara a rinnovare con. Dopo gli incontri della scorsa settimana tra la società e l’entourage del giocatore, adesso arrivano ulteriori conferme. Il tutto a causa della chiusura di un’ipotesi diche avrebbe visto l’olandese firmare per il Manchester United, con Aaron Wan-Bissaka diretto in nerazzurro. Come riporta Fabrizio Romano su Twitter, infatti, i Red Devils stanno chiudendo proprio in questi minuti per l’arrivo di Noussair Mazraoui dal Bayern Monaco. Con conseguente trasferimento di Wan-Bissaka al West Ham.