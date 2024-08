Covid boom di contagi estivi | sedici ricoverati all’Infermi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Rimini, 10 agosto 2024 – Ilnon fa più paura, è vero. Ma il numero deie deiè tornato a salire rapidamente, nelle ultime settimane, in Italia come all’estero. E anche Rimini e il resto della nostra regione non sono risparmiata dall’incremento di casi. Stando al bollettino regionale, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 184 in Emilia Romagna, di cui 24 in provincia di Rimini. È la punta di un iceberg: i positivi in realtà sono molti di più, ma sfuggono al conto ’ufficiale’, dopo che sono state modificate le le regole per il tracciamento e non esiste più l’obbligo di isolamento. Ma che isiano in risalita, lo dimostrano i numeri relativi ai ricoveri. All’ospedale ’Infermi’ attualmente sono 16 i pazientipositivi al. Se ne contano anche 5 al ’Franchini’ di Santarcangelo e 3 all’ospedale di Novafeltria.