Con una bottiglia incendiaria manda in fumo 5 ettari di pineta | 66enne denunciato in provincia di Latina

(Di sabato 10 agosto 2024) In risposta ai numerosi incendi che stanno colpendo ladi, le pattuglie forestali dei Carabinieri sono in costante attività investigativa. Negli ultimi giorni, un uomo di 66 anni, residente a Lenola, è statoper incendio boschivo doloso. L’indagine e le prove raccolte Grazie a dispositivi di videosorveglianza, è stato possibile identificare l’uomo mentre lanciava un ordigno incendiario in un’area boschiva, causando un incendio che ha devastato circa 5di. Successivamente, il sospetto è stato trovato in possesso di fiammiferi e resti di zampirone. Situazione critica e interventi futuri Le autorità continuano a monitorare la situazione, aggravata dalle alte temperature estive, per prevenire ulteriori disastri ambientali.