Borsa l’immobiliare si salva in una settimana negativa Tassi mutui in calo

(Di sabato 10 agosto 2024) Quella appena conclusa è stata unaad alta tensione e volatilità sui mercati finanziari, iniziata con un crollo dei mercati nella giornata di lunedì, con pesanti vendite innescate dai crescenti timori di una recessione negli Stati Uniti dopo le deludenti letture del mercato del lavoro (con la Fed vista in ritardo sull’allentamento della restrizione monetaria), dal rafforzamento dello yen per l’aumento deideciso dalla BoJ (con la corsa a chiudere le posizioni di carry trade) e dai realizzi sui big tecnologici (con Warren Buffet che ha dimezzato la propria posizione in Apple). Nelle sedute successive i listini hanno poi recuperato terreno, soprattutto negli Stati Uniti, con altri dati macroeconomici che hanno stemperato le preoccupazioni per il ciclo USA.