Bimba morta a due mesi la mamma finisce in carcere La nonna si suicida e scrive | Colpa mia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Gerarda Picciariello, 61 anni, giovedì mattina si è tolta la vita buttandosi sotto un treno vicino alla stazione di Pontecagnano Faiano (in provincia di Salerno). Prima di andarsene per sempre ha scritto due righe dove spiega che la morte della nipotina è una sua: «Se state leggendo questo foglio è perché non posso continuare a vivere, sapendo quello che ho scoperto oggi». L’anziana aveva rimosso quello che è tremendamente doloroso. La morte della piccola Chiara Occorre fare un passo indietro. Denise Schiavo, figlia di Gerarda, nel 2014 mise al mondo la piccola Chiara, nata prematura e costretta a una lunga degenza in ospedale. Ancora neonata la piccola viene ricoverata di nuovo: ha ecchimosi sul corpo, e successivamente si scopre che ha le tempie e alcune costole fratturate.