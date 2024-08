Violenza in casa ad Ardea | 27enne aggredisce madre fratello e compagna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato unitaliano, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La scorsa notte, una donna di 21 anni, ha contatto il 112 riferendo di essere appena stata aggredita dal compagno convivente. Giunti prontamente sul posto, i militari non hanno trovato l’uomo segnalato, poiché si era allontanato. Dopo circa un’ora, la centrale operativa dei carabinieri di Anzio veniva contattata da un’altra donna la quale segnalava che il figlio aveva aggredito sia lei che suo. Tutte le vittime si recavano presso il pronto soccorso di Anzio, mentre le pattuglie in circuito dei carabinieri della Compagnia di Anzio si ponevano alla ricerca dell’indiziato, cominciando dai luoghi da lui abitualmente frequentati.