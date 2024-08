Via Strozzi ci siamo Lunedì ripartono i lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Prosegue l’intervento di rinnovo della rete idrica di via. Dal 12 agosto riparte il cantiere su uno degli assi viari più importanti della città. Una data scelta non casuale e concordata fra Publiacqua e l’amministrazione comunale per minimizzare l’impatto sulla viabilità grazie alla chiusura delle scuole e alla partenza per le ferie di tanti cittadini. Questa volta il tratto interessato sarà l’incrocio tra via, via Battisti e via Curtatone. Andando a vedere quelli che sono i dettagli del progetto, prevede la sostituzione della rete idrica esistente in viaper complessivi 1,1 chilometri con la posa di nuove condotte in ghisa sferoidale di vari diametri (da 10 a 40 centimetri di diametro) ed il rifacimento completo di 90 allacci idrici. L’intervento è stato diviso in due fasi.