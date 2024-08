Verbale di invalidità Inps in scadenza | come funziona la procedura di revisione

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 9 agosto 2024) La normativa italiana si preoccupa di proteggere i cittadini affetti da minorazioni fisiche o mentali, attraverso forme di mantenimento economico e di assistenza sociale, in attuazione di quanto previsto dalla Carta costituzionale.Per poter individuare i soggetti meritevoli di protezione è prevista un’appositadi accertamento sanitario che, a seconda del tipo minorazione, può concludersi con il riconoscimento, da parte delle apposite Commissioni medico – legali, di uno stato ditemporaneo, in quanto soggetto a una successiva visita di.Quest’ultima ha il compito di verificare l’evoluzione, in meglio o in peggio, delle condizioni psico-fisiche del cittadino, al fine di stabilirne o meno il diritto ai meccanismi di protezione economico – normativo previsti dal legislatore italiano.