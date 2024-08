Un muro granitico che scaccia via ogni paura E dire che pochi anni fa un doppio infortunio rischiava di interrompere la sua carriera

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ha murato tutto il murabile negli ultimi scambi di partita, trascinando l’Italia del volley femminile alla prima, storica finale olimpica. Sarah Fahr è stata la grande protagonista nella vittoria delle azzurre per 3-0 contro la Turchia, uno degli squadroni del torneo a cinque cerchi. Una gara in crescendo che può coronare una prima parte difatta già di grandi successi, ma anche di pesanti infortuni. Lei, teutonica di origine ma italianissima nel cuore, si è saputa rialzare, diventando in poco tempo un pilasto della nostra nazionale.