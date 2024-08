Tutto quello che dovresti fare per prolungare la tua abbronzatura il più possibile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Comel': i trucchetti per una tintarella uniforme da qui al rientro a settembre. Eccoli di seguito spiegati. Ci sono persone, tra cui forse tu che stai leggendo, il cui pensiero va perennemente all'. Ore e ore passate a crogiolarsi sotto al sole - sempre ben protetti, eh! - e il rischio di vanificare in poco tempo la bella tintarella è sempre dietro l'angolo. Anche tra un weekend lungo e l'altro o una vacanza e l'altra, con in mezzo magari una settimana di ritorno in ufficio. Chequindi? Esistono modi efficaci perl'? La risposta è sì ed è meglio metterli subito in pratica. Ecco una veloce guida per andare a colpo sicuro e sfoggiare una tintarella perfetta anche ad agosto.